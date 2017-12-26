Відтепер з Дідом Морозом можна поспілкуватися телефоном

Відтепер діти мають змогу зателефонувати Дідові Морозу. Новою послугою можуть скористатися усі бажаючі.

Як працює такий новорічний сервіс перевірили й кореспонденти Голосу Громади, зателефонувавши за номером телефона 0443646070.

На телефоний дзвінок відповідає автоматична система, запитуючи ім’я дитини, що малюк бажає отримати на Новий рік, чи була дитина слухняною. У відповідь Дід Мороз запевняє, що подарунок дитина може побачити на Новий Рік під ялинкою.

Проте ця послуга не безкоштовна – тарифікація дзвінка проводиться згідно з вашим тарифним планом.