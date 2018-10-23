Відтепер жителі області зможуть повідомляти на “Гарячу лінію” про порушення при наданні соціальної допомоги

Розпочала роботу “Гаряча лінія” з питань порушень при наданні соціальної підтримки. Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградської облради у Facebook.

Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку ввели в дію “Гарячу лінію”. Починаючи з жовтня за безкоштовним номером телефону 0 800 50 2757 можна повідомити про факти порушень, корупції та незаконного надання соціальної підтримки з боку посадових осіб, відповідальних за її призначення, та про випадки незаконного одержання такої допомоги з боку громадян.

Мета функціонування “Гарячої лінії” – запровадження в державі ефективних механізмів контролю в процесі надання соціальної підтримки.

Графік роботи лінії: в робочі дні з 9:00 до 18:00 без обідньої перерви.