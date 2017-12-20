Відучора по області введено обмеження руху великовагового транспорту

Відучора з 20.00 години на автошляху державного значення Р-06 Благовіщенське-Миколаїв у межах Кіровоградської області введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба САД у Кіровоградській області, вчора, 19 грудня.

Зазначається, що це обмеження було визначене через погіршення погодних умов та значного скупчення транспорту на під’їздах до міста Києва.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області, про зняття обмеження буде повідомлено додатково.