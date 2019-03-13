Військова освіта стає реальністю для слабкої статті Кіровоградщини

Дівчата з вересня 2019 року матимуть змогу навчатися у військових (військово-морських) ліцеях, відповідне питання було врегульовано на законодавчому рівні в проекті наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

За повідомленням головного спеціаліста Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Людмили Гуменюк, також будуть скасовані обмеження щодо прийому осіб жіночої статі на навчання до вищих навчальних військових закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.