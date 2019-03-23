Військовослужбовці Олександрійської військової частини урочисто пройдуть вулицями міста

З нагоди відзначення 5-ї річниці Національної гвардії України олександрійські військові здійснять урочисту ходу центральними вулицями міста.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Урочистості від підрозділів Нацгвардії пройдуть одночасно по всій країні з 9 до 10 години.

Військова частина 2269 планує урочисте проходження в рамках національно-патріотичної акції «Національна гвардія твоєї Батьківщини» за маршрутом: військова частина 2269 – вулиця Діброви – проспект Соборний – вулиця Таврійська – вулиця Діброви – військова частина 2269.

Після цього на території частини відбудуться урочисті заходи.

