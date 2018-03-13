Військовослужбовці вже наприкінці березня отримають підвищену пенсію

Пенсії військовослужбовцям будуть підвищуватися поетапно. Так, на першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть в середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020 року – ще в середньому на 750 грн. Таким чином за два роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі. Зараз середня пенсія військових складає 2898,41 грн.

Зазначається, що з другої половини березня Пенсійний фонд розпочне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Основі виплати розпочнуться з 1 квітня.

“Загалом пенсії будуть переглянуті для 12 силових відомств. Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тис. осіб. У бюджеті Пенсійного фонду передбачено 7,8 млрд грн для підвищення військових пенсій”, – йдеться у повідомленні Кіровоградської ОДА.