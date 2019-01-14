Військовим з Кіровоградщини, які були поранені на Сході надали матеріальну допомогу

У Кiровоградськiй областi відповідно до комплексної програми соцiальної пiдтримки учасникiв АТО, операцiї Об’єднаних сил, членiв їх сiмей, сiмей загиблих учасникiв АТО, операцiї Об’єднаних сил, постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, учасникiв-добровольцiв, якi брали участь у захистi територiальної цiлiсностi та державного суверенiтету на Сходi України та вшанування пам’ятi загиблих, що була прийнята на 2014-2020 роки, 585 поранених вiйськовослужбовцiв отримали матерiальну допомогу від держави.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Златопіль.

Відтак, на реалiзацiю заходiв, передбачених обласною програмою, з обласного бюджету протягом 2014-2018 рокiв видiлено кошти в сумi 21,6 мiльйонiв гривень, з них:

матерiальну допомогу отримали 153 члени сiмей загиблих на суму 1 630 тисяч гривень та 585 поранених вiйськовослужбовцiв на суму 3 060 тисяч гривень;

послугу з сiмейного вiдпочинку надано 1463 сiм’ям учасникiв АТО, ООС на суму 8121,9 тисяч гривень;

санаторно-курортним лiкуванням забезпечено 195 учасникiв АТО, ООС на суму 1 258 тисяч гривень.

Протягом 2017-2018 років проведено високовартiсне обстеження 5751 учасника АТО, ООС за допомогою методiв МРТ, КТ i СКТ, коронаровентрiкулографiї, дiагностики гепатитiв В i С, ВIЛ-iнфекцiї, гормонiв щитоподiбної залози, аналiзу кровi на ПСА на загальну суму більш як 5 мiльйонiв гривень.

В період 2015-2018 рокiв було оздоровлено 8484 дитини, батьки яких загинули, постраждали або знаходяться на території проведення ВТО.

Двом звiльненим полоненим, учасникам АТО з області було виплачено одноразову грошову допомогу на загальну суму 200 тисяч гривень.

Також, членам сiмей шести полонених, у тому числi двох вiйськовослужбовцiв, яких незаконно було затримано 25 листопада 2018 року в районi Керченської протоки, та п’ятьох зниклих безвiстi учасникiв АТО, з числа мешканцiв областi, передбачена одноразова грошова допомога у розмiрi 100 тисяч гривень.