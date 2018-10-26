Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону сприяла надходженню до бюджету області 1,3 мільйона гривень

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України забезпечила реальне виконання рішення господарського суду м. Києва, яким суб’єкта господарювання зобов’язано сплатити заборгованість з орендної плати на суму 1,3 млн гривень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт військової прокуратури південного регіону України.

Як стало відомо, у 2012 році між військовою частиною 2269 та підприємством укладено договір про оренду вертольоту Мі-8 МТ, який перебуває на балансі військової частини. Однак підприємство-орендар, порушив умов договору та не в повному обсязі сплатило орендну плату за визначений сторонами період і, як наслідок, виникла заборгованість.

Військова прокуратура подала позов до господарського суду м. Києва, який задоволено в повному обсязі.

Таким чином, завдяки вжитим заходам військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону забезпечено надходження до бюджету держави коштів у сумі 1,3 млн гривень.