Військовий оркестр в/ч 2269 м.Олександрії відзначив 20-ту річницю з дня свого заснування

Сьогодні 15 травня, двадцять років тому наказом командувача НГУ було створено штатний оркестр військової частини 2269 чисельністю 21 чоловік.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Військової частини 2269 НГУ у фейсбук.

З цієї нагоди, військовий оркестр в клубі частини провів святковий концерт.

За весь час існування, оркестр приймає участь в урочистих заходах та постійно запрошується для участі в різних культурно-масових заходах міста та району, приймає участь в творчих фестивалях та концертах, а також є невід’ємною частиною повсякденного життя частини.

Духовий оркестр виконує твори українських, зарубіжних композиторів, як класичного, так і сучасного направлення.

На цьому колектив оркестрантів не зупиняються,та постійно оновлюють репертуар.