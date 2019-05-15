Військовий оркестр в/ч 2269 м.Олександрії відзначив 20-ту річницю з дня свого заснування

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Сьогодні 15 травня, двадцять років тому   наказом командувача НГУ було створено штатний оркестр військової частини 2269 чисельністю 21 чоловік.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Військової частини 2269 НГУ у фейсбук.
З цієї нагоди, військовий оркестр  в клубі частини провів святковий концерт.
За весь час існування, оркестр приймає участь  в урочистих заходах  та постійно запрошується для участі в різних культурно-масових заходах міста та району, приймає участь в творчих фестивалях та концертах, а  також  є невід’ємною частиною  повсякденного життя частини.
Духовий оркестр виконує твори українських, зарубіжних композиторів, як класичного, так і сучасного направлення.
На цьому колектив  оркестрантів  не зупиняються,та постійно оновлюють репертуар.

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