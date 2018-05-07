Військовим пенсіонерам Кіровоградщини здійснено перерахунок пенсій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 103 головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області здійснило перерахунок пенсій 12113 пенсіонерам силових структур.

Фахівцями головного управління Пенсійного фонду в області було опрацьовано всі довідки із зазначенням оновленого грошового забезпечення, які надійшли від уповноважених підрозділів силових структур.

Середнє підвищення пенсії в області становить 1391,77 грн.

Із травня 2018 року всі пенсіонери отримають виплати в перерахованому розмірі.