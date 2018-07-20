«Віра-Сервіс Інтермаш» потребує фахівців

ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш» запрошує на роботу регіональних представників для виконання послуг з обслуговування, ремонту та модернізації мостових та козлових кранів в обласних центрах та великих промислових містах України.

Зокрема, необхідні спеціалісти з досвідом роботи по ремонту, монтажу та обслуговуванню вантажопідйомних механізмів – слюсар-монтажник, електромонтажник, наладчик приладів безпеки.

Також роботодавець забезпечить навчання та сертифікації співробітників, як регіональних представників, матеріально-технічну підтримку та заробітну плату від 10 000 грн.

Телефони для довідок: +38 (097) 944-72-97; +38 (050) 035-36-66; +380 (44) 332-35-32