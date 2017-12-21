Вісім пожежників та дві одиниці спецтехніки гасили в Олександрії пожежу автомобіля

Вчора, 20 грудня, в Олександрії сталася пожежа автомобіля.

Повідомлення про пожежу на площі Покровській до Служби порятунку «101» надійшло о 18:32. Повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

На місці події було встановлено, що горить моторний відсік автомобіля «Peugeot Boxer». Зазначається, що до гасіння пожежі були залучені 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії.

Пожежу було ліквідовано о 18:42. Причину пожежі встановлюють фахівці.