Кореспонденти Голосу Громади щиро вітають наших читачів з Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай Новий 2017 рік принесе в оселі мир та злагоду, щоб в день Різдва Христового в душах кожного розливалося тепло та любов, а надія на мирне майбутнє супроводжувала в найтяжчі часи. Бажаємо, щоб в Різдвяну ніч святкові чари здійснювали всі заповітні мрії та подарували здоров’я вам та вашим родинам!
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Колектив Голосу Громади вдячний всім нашим читачам за поздоровлення! Ми працюємо для вас!
З повагою, кореспонденти інформаційного інтернет-ресурсу “Голос Громади”!