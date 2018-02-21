«VIVA Dance Sport Studio» підкорює Черкаси!

Минулої неділі, 18 лютого, вихованці танцювальної студії ” VIVA Dance Sport Studio” відвідали м. Черкаси! Діти, а також їх тренери взяли участь у 4-му міжнародному фестивалі зі спортивних бальних танців ” Masters of Dance 2018″.

Цього разу, тренерам вдалося залучити до змагань 7 танцювальних пар та 13 солісток, які дуже вдало представили студію на змаганнях та вибороли багато призових місць! Як кажуть самі тренери студії, не зважаючи на велику кількість захворювань у місті, діти дуже бажали відвідати змагання і робили все можливе щоб не пропустити тренування! Зібравшись у такому складі усі разом, діти, їх батьки та тренери дуже гарно підтримували один одного на змаганнях та радісно вболівали! Такий командний дух приніс вражаючі результати вихованцям студії! Серед танцювальних пар результати є такими:

У категорії Ювенали 2 “Н” та “Е” клас La, танцювальна пара Манухін Роман та Пугач Анастасія, посіли 5 місце серед 12 пар і 1 місце серед 6 пар!

У категорії Юніори 1+2 “Н” та ” Е” клас La,Тесленко Назар та Фургайло Анна, посіли 2 місце серед 6 пар та 2 місце серед 11 пар!

У дорослих категоріях також є призові місця! Толкачов Михайло разом із Гайдиш Іриною змагалися у двох категоріях Молодь1 Райзінг Стар та Молодь1 La та вибороли у фіналі два других місця!!!

Учасники-початківці, яким лише до 8 років, були розділені на золоті, срібні та бронзові фінали! Діти танцювальної студії ” VIVA Dance Sport Studio” розподілили такі фінали:

Денисевич Єгор та Анатольєва Наталья -срібний фінал

Городецький Ілля та Куліда Єлизавета-срібний фінал

Соломатін Марк та Ігумнова Єлизавета- бронзовий фінал, а також Соломатін Марк та Кітаєва Аліса- срібний фінал!

Також дівчатка окремо змагалися за нагороди:

Анатольєва Наталья-золотий фінал!

Ігумнова Єлизавета- золотий фінал!

Кітаєва Аліса – бронзовий фінал!

Крячко Дарья- золотий фінал, а також 1 місце серед 10 учасниць у “Н” класі категорії Соло Діти!

Куліда Єлизавета-срібний фінал!

Тесленко Єлизавета- золотий та срібний фінали!

Фургайло Анастасія- бронзовий та срібний фінал!

Серед солісток категорій Ювенали 2 та Юніори 1 такі результати:

Лазаренко Аліса стала переможницею серед 19 учасниць у категорії Ювенали 2 “Н” клас, а також посіла 3 місце серед 6 учасниць у “Е” класі!

Руденко Марина у золотому фіналі, а також посіла 7 місце серед 19 учасниць у категорії Ювенали 2 “Н” клас!

Коваленко Лілія змагалася у трьох категоріях з півфіналу та посіла 2 місце у “Н” класі та 6 і 7 місця у “Е” класі!

Куйденко Марія посіла 13 та 9 місце!

Олексієенко Поліна та Танковська Аделіна змагалися в одній категорії Юніори 1+2 “Е” клас латина та серед 13 учасниць посіли 5 та 4 місця!

Вітаємо усіх з результатами та бажаємо наступних успіхів!