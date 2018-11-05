Для олександрійців встановлять першу зупинку з комфортом

В Олександрії до кінця поточного року влада міста планує облаштувати зупинку громадського транспорту. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Новини на Соборній.

Замовником зупинки виступає управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради. Відповідний договір на виготовлення зупинки був підписаний 30 жовтня з підприємцем Вовком В.А.

Вартість такої зупинки для очікування та її монтаж основної конструкції становить 179 тисяч гривень.

Який вигляд матиме «зупинка з комфортом» та де її планують встановити наразі не відомо.