Владислав Кулач відтепер виступатиме за ФК «Олександрія»

Кращий нападник «Ворскли» виступатиме за «Олександрію»

Про це головний тренер полтавців розповів журналістам телеканалу «Футбол».

Василь Сачко зазначив, що це дійсно втрата, адже Кулач добре вписувався в тактичну схему, побут команди та відповідав всім вимогам.

Коротко про Владислава Кулача:

Владислав Ігорович Кулач (07. 05. 1993, Донецьк, Україна(− український футболіст, нападник полтавської «Ворскли», права на якого належать донецькому «Шахтарю». Екс-гравець молодіжної збірної України.