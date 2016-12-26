Власниця зниклого песика звернулася за допомогою до олександрійців

Жителька Олександрії Галина Тарасова звернулася до кореспонденів Голосу Громади з проханням допомогти в пошуках зниклого песика породи пекінес.

Домашній улюбленець на ім’я Чарлі зник кілька днів тому в районі ТЦ “Гранд Плаза” близько 19:00 вечора. Має пісочно-гірчичний колір та білі лапки, грудинка також білого кольору. На ньому був коричневий ошийник. Власниця песика звертається до олександрійців з проханням повідомити, якщо хтось його бачив чи знає ймовірне місце знаходження. На того, хто поверне жінці Чарлі, чекає винагорода.

Зв’язатися з Галиною можна за номерами: (066) 776 93 75 або (068) 534 80 26.