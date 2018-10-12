Внесення змін в порядок відшкодування енергокредитів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

На засіданні обласної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко повідомив, що з наступного року буде змінено порядок відшкодування з обласного бюджету енергокредитів ОСББ. Іформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Посадовець нагадав, що діє Програма енергоефективності відповідно до якої, з обласного бюджету відшкодовується частина суми кредиту отриманих ОСББ та ЖБК у розмірі 30%, крім того, державна компенсація складає 40%.

Говорилося і про можливе додаткове відшкодування частини суми кредиту від місцевої влади. Так, у поточному році дані програми діють у 15 обласних районах, 2 містах обласного значення, 1 районному центрі та 1 ОТГ.

Сергій Коваленко зазначив, що Другий рік поспіль в обласному бюджеті на відшкодування “теплих кредитів” передбачаються кошти у сумі 1 млн.грн. Якщо минулого року було використано лише 350 тис. грн., то сьогодні маємо потребу компенсувати 2,8 млн. грн. кредитів. Тож будемо звертатись до депутатського корпусу щоб внести зміни до програми, адже сьогодні такі кредити гарантують підвищення ефективності використанні енергоресурсів

Перший заступник голови проінформував присутніх, що з наступного року відбудуться зміни в порядок відшкодувань з обласного бюджету енергокредитів ОСББ: обласний бюджет буде долучатись до відшкодування лише після того, як будуть виділені кошти з місцевого бюджету. З цього слідує, що місцеву владу будуть спонукати до фінансування “теплих кредитів” з 3-х джерел: державного, обласного та місцевого бюджету.

Посадовець повідомив, що для того щоб програма енергоефективності запрацювала за участі держави, області та міст у яких функціонують ОСББ, із наступного року буде дещо змінено порядок відшкодування з обласного бюджету енергокредитів ОСББ: обласний бюджет буде долучатись до відшкодування лише після того, як будуть виділені кошти з місцевого бюджету.Таким чином місцеву владу будуть спонукати до фінансування “теплих кредитів” з 3-х джерел: державного, обласного та місцевого бюджету.

Директор департаменту житлово-комунального господарства ОДА Ольга Довжук надала інформацію, що було на протязі поточного року оформлено 42 кредити на загальну суму 10,67 млн.грн, а це у 7 разів більше в порівнянні з минулим роком.