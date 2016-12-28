Вночі, близько 2 години ночі олександрійці відчули поштовхи землетрусу з епіцентром у районі Вранча, що в Румунії. За інформацією ТСН, сила поштовхів склала 5,6 балів за шкалою Ріхтера.

Олександрійці ж наразі діляться своїми враженнями в соцмережах. Так, в спільноті Типичная Александрия Вконтакі учасники групи зазначають, що “трусило” як в самому місті, так і на околицях, і найсильніше поштовхи відчували жителі верхніх поверхів.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2016 року олександрійці вже відчували поштовхи землетрусу, який теж стався в Румунії.