Внутрішній і в`їзний туризм в Олександрії стане дорожчим?

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на засіданні 14 лютого вніс зміни до рішення міськради №1578 «Про місцеві податки і збори» стосовно ставок так званого туристичного збору, повідомляє «Голос Громади». Таке рішення викликане змінами у відповідних положеннях Податкового законодавства України від 23.ХІ.2018 р.

Виконком вирішив запропонувати міській раді встановити ставку збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі 0,25 відсотка – для внутрішнього туризму та 1,25 % – для в`їзного туризму від розміру мінімальної зарплати, визначеної законом на 1 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу розміщення.

Нагадаємо, туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, котрі прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення місцевої ради або ради об’єднаної територіальної громади, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.