Vodafon запустив 4G інтернет в Олександрії (СКРІН)

Оператор мобільного зв’язку “Vodafone Україна” оголосив про старт роботи 4G-мережі (LTE) в Олександрії вчора, 17 жовтня.

Для підключення данної мережі потрібен смартфон із підтримкою 4G і SIM-картка нового типу – USIM.

Також в меню телефона, у розділі “Налаштування”-“Тип мережі”, потрібно, щоб був встановлений режим 4G/3G/2G (або LTE), звичайно в 4G смартфонах він встановлений за замовчуванням.

Якщо ваш смартфон підтримує 4G, то підключення відбудеться автоматично.

Нагадаемо, Київстар ввів 4G інтернет у вересні місяці цього року.