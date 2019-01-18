Водіям 14 транспортних засобів рятувальники Кіровоградщини допомагали на засніжених ділянках автошляхів (ФОТО)

За добу, що минула пожежно-рятувальні підрозділи області 14 разів надавали допомогу з витягування транспортних засобів на складних ділянках доріг.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Відтак, із засніжених ділянок доріг дістали 15 одиниць транспортних засобів, з яких: 9 вантажних автомобілів та 6 легковиків у Олександрійському, Маловисківському, Петрівському, Онуфріївському, Добровеличківському, Новоархангельському, Долинському, Бобринецькому, Новоукраїнському та Кропивницькому районах.

