Водойми Олександрійщини стають дедалі небезпечнішими

Хоча календарне літо вже позаду, але «оксамитовий сезон» бабиного літа саме у розпалі. Цим намагаються сповна скористатися любителі активного відпочинку, прямуючи у вільний час до водойм на околицях міста. Але чи завжди безпечним є таке дозвілля?

Ще у серпні працівники обласної «Держпродспоживслужби» попереджали, що навіть паспортизовані пляжі Олександрії (а саме – у парку ім.Шевченка, у Перемозькому мікрорайоні, місце масового відпочинку та купання с.Звенигородка, пляж Войнівського водосховища) перестали бути безпечними після липневих дощів і цвітіння зелених водоростів – індекс лактозо-позитивної кишкової палички в цих водоймах перевищує нормативне значення в 1,5 – 5 разів. Ця ситуація загалом зберігається і зараз. Більше того, фахівці вищезгаданої служби б`ють на сполох: лише у вересні на Кіровоградщині на лептоспіроз захворіли двоє людей. Обоє заразилися цією смертельно небезпечною недугою у водоймах, отож як бачимо, небезпека інфекцій нікуди не зникла навіть з настанням осені.

Але поряд з загрозами природного походження лихо нерідко творять самі ж люди. Ось яку знахідку виявив, наприклад, один з наших читачів Олександр. Разом з товаришами він регулярно здійснює тривалі велоподорожі навколо Олександрії. Одного разу дорога привела спортсменів на озеро, яке утворилося на місці колишнього гранітного кар`єру, що неподалік с. Звенигородки. Хлопці зібралися скупатися у глибокій водоймі, як раптом біля берега у прозорій воді побачили цілу «обойму» шприців із залишками у них коричневої речовини. Вражений видовищем Олександр дістав їх і поділився з «Голосом Громади» своїм «уловом» ось таким чином, сфотографувавши його для історії. Варто лише уявити той діапазон можливих інфекційних небезпек – від стовбняку до СНІДу – який підстерігав пляжника, якби він не помітив шприци та наступив на них: від цього стає якось не по собі…