Войнівське комунальне підприємство перевіряє комісія

Інформація про комісію, що перевіряє фінансово-господарську діяльність КП «Войнівське». Повідомляє Голос Громади з посиланням на блог Приютівська громада.

Зокрема, під час перевірки діяльності комунального підприємства, члени комісії звірять показники лічильників води з фактичними данними та наявність у жителів села Войнівка відповідної технічної документації, а саме договорів на постачання води.

Зазначимо, що перевірка відбувається з метою врегулювання ситуації щодо зменшення заборгованості КП «Войнівське» перед Олександрійським ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград».