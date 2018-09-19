БУР провів в Олександрії прес-конференцію і приступив до роботи

Перші волонтери з команди всеукраїнського проекту «Будуємо Україну разом» прибули до нашого міста і вчора координаторка олександрійського «десанту» Віра Пасішнюк провела прес-конференцію, повідомляє «Голос Громади». Зустріч з журналістами проходила в художній галереї VashArt, що на вул. Грушевського, 9. Волонтерка детально розповіла про мету і завдання проекту БУР взагалі і в нашому місті зокрема.

«Будуємо Україну разом» – це культурно-освітній проект, аналогів якому у нашій країні поки що немає. Він створений для людей, котрі прагнуть розбудовувати Україну не лише словами та ідеями, а й безпосередньо своїми руками. Якщо коротко, історія його походження така: У 2014 році молодь з благодійної організації «Львівська освітня фундація» заснувала проект «Будуємо Україну разом». Львівські волонтери обрали для початку зруйнований війною Краматорськ, який разом з місцевими жителями, котрі долучилися до них, допомагали відбудовувати протягом двох місяців. За той період вони відремонтували 25 квартир у багатоповерхівці, що зазнала найбільших пошкоджень. І то був лише старт.

За чотири роки цей рух стрімко розвинувся. Як зазначила координатора, він наразі налічує майже 1400 учасників з усіх областей України та з-за кордону: США, Польщі, Угорщини, Росії, Білорусі, Чехії, Словаччини, Італії, Нідерландів і Литви. Але ця чисельність – змінна величина: у певні періоди вона буває значно більшою. За цей час вдалося відремонтувати близько двох сотень помешкань у більш ніж тридцяти населених пунктах України, облаштувати не менше 30-ти громадських просторів, прикрасити муралами або графіті близько 70 будівель.

Кількома словами, механізм такий: волонтери збираються в певному місті України, яке пройшло відбір БУР за нескладною процедурою і разом з професійними будівельниками допомагають робити ремонт приміщень. Це можуть бути різноманітні будівлі: кажімо, житло для сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини, або приміщення громадського, культурного, освітнього призначення тощо. За потреби можуть облаштовуватися і різні громадські простори. Але суто будівельними роботами волонтери не обмежуються: паралельно на місці призначення проводиться культурно-освітня програма, до якої входять різноманітні лекції, тренінги, квести, екскурсії та безліч іншого. Таким чином втілюється головна ідея проекту, яка означена слоганом: «Будуємо стіни помешкань, руйнуємо стіни між людьми».

Як зазначила Віра Пасішнюк,в Олександрії волонтерська команда БУР працюватиме у кількості 30 чоловік з 23 вересня по 7 жовтня. Першим об`єктом, у якому вони збираються провести «першочергові» ремонтні роботи, буде саме галерея VashArt, котра, як відомо, отримала для себе приміщення у технічно незадовільному стані і там вже не перший рік тривають ремонтні роботи, що потребують значних матеріальних і людських затрат через їхні великі обсяги. Але цим волонтерський десант не збирається обмежуватися: в його планах – облаштування муралу на подвір`ї Політехнічного коледжу, а також, можливо, ремонт житла малозабезпеченим родинам. Як правило, учасники БУР, подорожуючи Україною, виконують нескладні будівельні роботи з матеріалів, котрі закуповуються на кошти вітчизняних та міжнародних благодійних фондів і спонсорські пожертвування. Долучитися до цього руху може кожен бажаючий віком від 16-ти років, незалежно від статі, соціального статусу, освіти, фаху і т.д.

Про перебіг діяльності БУР у нашому місті «Голос Громади» буде повідомляти додатково.