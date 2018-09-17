Волонтери БУР вже в Олександрії

Волонтери проекту «Будуємо Україну Разом» завітали до Олександрії, де завтра, 18 вересня, проведуть прес-конференцію та розкажуть про свої подальші плани. Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку БУР в соцмережі Facebook.

Наразі, волонтери проекту з екскурсійною метою відвідали КСК «Ніку» та поспілкувалися з Володимиром Шараном.

Очікується, що впродовж двох тижнів, з 23 вересня по 7 жовтня, волонтери займатимуться ремонтом приміщення Vashart галереї та ремонтами осель декількох малозабезпечених сімей.

Зазначимо, що крім будівельних робіт, БУР спільно з ГО «Спілка митців Олександрійщини» розробляє культурно-освітню програму для молоді, пересічних олександрійців і гостей міста.