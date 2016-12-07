Волонтери з Кіровоградщини запропонували новий символ Сил Спеціальних Операцій ЗСУ

Про це на своїй сторінці в соц.мережі фейсбук повідомила волонтерка Оксана Червоная. За її словами, після сотні різних варіантів вони зупинились на пов’язаному з козаками-характерниками образі воїна-вовка, який був запропонований Міністерству Оборони, як новий символ Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

Поки що ж вже готові срібні підвіски будуть дарувати воїнам в якості оберегів. Першим на черзі є поранений “кіборг” Вадим Довгорук.

“Не знаю, яке рішення врешті решт прийме МО, а тим часом наші кращі спецпризначенці з гордістю носитимуть цей підвіс. Якщо ви побачите срібного вовкулаку, підперезаного бойовим поясом-чересом на шиї у військового, знайте-перед вами справжній нащадок козаків-характерників, завжди готовий до бою, довівший це в битві за Україну”, – зазначила в своєму повідомленні Оксана Червоная.