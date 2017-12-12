В Олександрійському районі з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера привітали волонтерську спільноту.

Голова Олександрійської РДА Богдан Куруп вручив грамоти та подяки Володимиру Гориславцю, Олегу Борсименку та Павлу Царевському, відзнаки останнього отримала дружина Олена. Про це повідомляє сайт Олександрійської міської ради.

Окрім подяк волонтери отримали відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та попросили районне керівництво посприяти у допомозі 8-річній Софійці Скубій, яка наразі через тяжку хворобу перебуває у Кропивницькій лікарні і щодня її лікування потребує значних коштів.