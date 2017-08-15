Волонтери з Олександрії поспілкувалися з колегами з Литви та підписали Меморандум

Волонтери громадської організації «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців» на чолі з заступницею голови ГО Світланою Пальчук взяли участь у конференції Асоціації професійних капеланів України та членів ГО, які входять до складу всеукраїнського об’єднання, котра нещодавно відбулася в м. Києві. Поміж запрошених також були волонтери з Литви, з якими у підсумку зустрічі було підписано Меморандум про взаємну співпрацю. Про це кореспондентам Голосу Громади розповіла Світлана Пальчук.

Головною метою зустрічі було обговорення основних напрямків волонтерської діяльності в Україні та підведення підсумків за перше півріччя 2017 року.

У ході проведення заходу олександрійські волонтери ознайомили присутніх з діяльністю своєї організації, здивувавши литовських колег об’ємами виконаної роботи та наданої допомоги громадською організацією з такого невеликого міста, як Олександрія.

Нагадаємо, ГО «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців» була створена для підтримки військовослужбовців, учасників АТО, їх родин, а також родин, котрі потребують допомоги цих небайдужих людей. Вже більше трьох років своєї роботи організація надає військовослужбовцям і їх сім’ям як гуманітарну, так і психологічну та юридичну допомогу. Наразі ГО складається з 10 активістів.

«Завдяки тісній співпраці з державними установами, підприємцями Олександрійщини та просто небайдужими людьми наша організація не стоїть на місці, а сміливо і впевнено крокує вперед, продовжуючи допомагати тим, хто насправді потребує нашої допомоги. Особливу подяку хочеться висловити Андрію Коломійцеву, котрий постійно допомагає організації. Неважливо з яким проханням ми до нього звертаємося, ми знаємо, що ця людина ніколи не відмовить і завжди відгукнеться» – розповідає Світлана Пальчук.

Сьогодні «Союз солдатських матерів та дружин військовослужбовців» допомагає не лише військовим та їх сім’ям, а й дитячим будинкам, будинкам ветеранів, госпіталям. Як зазначає волонтерка: “Підтримка – це не лише гуманітарна допомога. Частіше, вчасно сказане добре слово допомагає людині значно більше, аніж будь-які ліки”.

Не забувають волонтери ГО й про підростаюче покоління. Для дітей організація часто проводить різноманітні заходи, направлені на виховання почуття відповідальності, громадянської свідомості та патріотизму. Для найменших активісти влаштовують новорічні ранки, допомагають батькам зібрати дітей до школи.

На питання кореспондентів Голосу Громади про плани на майбутнє, олександрійські волонтери відповіли нам, що мріють у майбутньому відкрити реабілітаційний центр за практикою таких країни як Ізраїль та США: “…адже лікувати треба не тільки тіло, а й душу”.