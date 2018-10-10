Волонтери з Олександрії відремонтували ще один військовий автомобіль

Місцеві активісти фонду «Час добра», що очолює олександрійський волонтер В. Гориславець відремонтували військовий автомобіль ГАЗ-66. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Вчора, 9 жовтня, волонтери передали автомобіль третьому полку спецпризначення в/ч А0680, що дислокується у м. Кропивницькому. Виконувати своє призначення він буде у зоні проведення ООС.

За рахунком, це вже 310-та спецмашина, приведена до ладу місцевими волонтерами.

За підтримки міської ради, підприємців та небайдужих місцевих жителів на протязі 4-х років в Олександрії відремонтували та передали до військових підрозділів більше 350 одиниць військової техніки.