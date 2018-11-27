Воєнний стан в Україні запровадили лише в тих областях, які межують з країною-агресором

На позачерговому засіданні Верховної Ради було затверджено указ Президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану на 30 днів на території 10 областей, які межують з країною-агресором Російською Федерацією.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Перша електронна газета.

Глава держави запропонував введення воєнного стану не на 60днів, а на 30 та не по всій території України, а лише на території придністровської ділянки, молдавського кордону та тих, що розташовані уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

До списку областей у яких запровадили воєнний стан увійшли такі як Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Донецька, Запорізька та Херсонська.

Відповідно до указу президента, воєнний стан вводиться з 9:00 28 листопада і триватиме 30 днів – до 27 грудня.