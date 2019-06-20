Вперше в Олександрії презентують офіс у форматі “Open Space”

Завтра, 21 червня, відбудеться урочисте відкриття сучасного офісу з надання послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану з використанням технології відкритого простору – «Ореn Sрасе», повідомляє Голос Громади.

Захід пройде за участю представників Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області в приміщенні Олександрійського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Кіровоградській області.

Крім того, під час проведення вище зазначеного заходу всі бажаючі матимуть змогу ознайомитись з оновленою процедурою надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану для громадян.

Усі охочі можуть відвідати захід об 11.00 год. за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го грудня, 138.