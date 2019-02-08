Вплив аграрного сектору на бджільництво Олександрійського району

Підсумки 2018 року в Кіровоградській області, зокрема й в Олександрійському районі, показали невтішну статистику стосовно загибелі бджолосімей в період масових обробок полів навесні отрутохімікатами.

Таку інформацію озвучив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Юрій Травкін під час засідання обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

ЗУ «Про бджільництво» чітко вказує на відповідні обов’язки аграріїв та фермерів усіх форм власності, яких необхідно дотримуватись для недопущення отруєння бджіл, відповідно порушення норм законодавства і призводить до таких негативних наслідків.