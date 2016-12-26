“Вправний” крадій з Олександрії обібрав вісім Кременчуцьких квартир

33-річний олександрієць обкрадав квартири у Кременчуці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції та Кременчуцького відділу поліції. Так, в ході проведення оперативно-пошукових заходів оперативними підрозділами молодика було затримано за підозрою у вчиненні серії квартирних крадіжок.

Правоохоронці встановили, що затриманий проникав до помешкань кременчужан шляхом підбору ключа чи злому замків. У затриманого чоловіка вилучено ряд речових доказів, доведено його причетність вже до восьми крадіжок. Нині фігурант дає покази слідчим.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.