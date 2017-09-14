Впродовж 2017–2019 років планується створити інтернет-покриття в усіх населених пунктах Кіровоградщини

Сьогодні, 14-го вересня, відбулася оперативна нарада стосовно реалізації заходів обласної програми забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами територіальних громад Кіровоградщини.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської облдержадміністрації.

Програма була прийнята 10 березня поточного року. Головним завданням є створення на території області мережі радіовеж (з прямою видимістю), на яких буде розміщено обладнання із застосуванням сучасних бездротових інтернет-технологій, що дасть можливість забезпечити кінцевих користувачів доступом до мережі Інтернет. У подальшому використання створених базових станцій можливе для створення систем ІР – телефонії, різноманітних радіо систем та ін. Загалом на території області мають встановити 54 радіовежі. За інформацією розробників програми мережа дасть змогу забезпечити покриття 75% території області Інтернетом та 100% населених пунктів. Загальна вартість проекту складає майже 38,85 млн. грн., із них із Державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, заплановано спрямувати 12,0 млн. грн., 17,73 млн. грн. із обласного бюджету та 9,12 млн. грн. – приватні інвестиції.

Наразі розробниками програми розроблено заявку на участь у конкурсному відборі проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу та направлено до ОДА.

Під час обговорення суті проектних умов, Сергій Кузьменко відмітив, що покриття усіх населених пунктів області Інтернетом є надзвичайно актуальним. “Оператори зв’язку у першу чергу керуються економічною вигодою і не завжди вмотивовані розвивати власну мережу, а особливо там, де малочисельні населені пункти”, – відзначив він. Очільник області переконаний, що у цій ситуації головним завданням влади є створення відповідної інформаційної інфраструктури, яка у подальшому використовуватиметься на конкурсних засадах.