Впродовж минулого року Центрами обслуговування платників Олександрійської ОДПІ надано майже 300 тисяч послуг

Протягом 2017 року до Центрів обслуговування платників головного офісу Олександрійської ОДПІ та Знам’янського, Світловодського, Олександрівського, Онуфріївського та Петрівського відділень звернулися 299155 платників податків, які отримали консультаційні, інформаційні та адміністративні послуги, а також подали податкову звітність.

З метою отримання відомостей про суми та джерела виплачених доходів і утриманих податків до Центрів обслуговування платників в 2017 році звернулося 7500 осіб. Переважною більшістю отримувачами зазначених відомостей, особливо в період січня – березня 2017 року, були особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки такі особи мали обов’язок подання електронних декларацій за підсумками 2016 року.

Протягом року платникам податків надано 33874 адміністративних послуг.

Найбільш запитуваною послугою у звітному періоді була послуга з видачі реєстраційного номеру облікової картки платника податків: впродовж 2017 року видано 16723 таких номера.

За реєстрацією книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок до ЦОПів звернувся 2300 суб’єктів господарювання, за реєстрацією РРО – 241.

Надано 2164 витяга з реєстру платників єдиного податку та зареєстровано 1367 платників єдиного податку.

Довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами Державної фіскальної служби України, отримали 910 платників.

Центр обслуговування платників головного офісу Олександрійської ОДПІ розміщений за адресою: вул. Святомиколаївська (Пролетарська), 17.

Працюють ЦОПи Олександрійської ОДПІ з понеділка по четвер з 9.00 год. до 18.15 год., у п‘ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., у суботу – з 9.00 год. до 13.00 год., неділя – вихідний.

Платники Олександрійщини можуть також отримати довідкову інформацію за телефоном (05235) 7-34-28.