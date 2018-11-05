Впровадження молодіжних ініціатив в розвиток Приютівської ОТГ

На минулому тижні в селищі Приютівка відбулося засідання молодіжної ради. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Засідання ради було направлено на розгляд питань щодо впровадження та підтримки ініціатив членів молодіжної ради.

Також було розглянуто представлені ідеї, які молодь бажає втілити в життя.

Так, Катерина Бацман запропонувала мапу із зображення напрямку культурно-освітнього розвитку громади з урахуванням віку населення. А Галина Мостова презентувала відео-інтерв’ю про майбутні новації для майбутнього розвитку селища.

У свою чергу заступник голови Приютівської селищної ради Ірина Чемерис запропонувала активістам створити молодіжну громадську організацію для залучення молоді до написання проектів щодо розвитку селища та всієї громади.