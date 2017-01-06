За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, у зв’язку з переміщенням активних атмосферних фронтів з півдня, вдень 6 та протягом доби 7 січня в області очікуються складні погодні умови: сильний сніг, місцями дуже сильний, сильна хуртовина. В східній частині області сильні опади, сильна ожеледь. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Вітер 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов. По можливості утримайтеся від поїздок на автотранспорті. Якщо ж ви вирушили у поїздку, проконтролюйте, щоб авто було повністю укомплектоване усім необхідним для зимового періоду: зимовою гумою та набором відповідного сезонного інструменту, запасним колесом, аптечкою, аварійним знаком, тросом, насосом і домкратом, а ще ліхтарем та зарядним пристроєм для мобільного телефону, що працює від бортової напруги. Рухаючись автомобілем у межах міста – паркуйтесь лише у спеціально відведених місцях, щоб не перешкоджати руху автомобілів екстрених служб та снігоочисної техніки.

Під час перебування на вулиці будьте обережними: щоб уникнути переохолодження, одягайтесь тепліше, багатошарово, віддавайте перевагу одягу з натуральних матеріалів. На випадок ожеледиці обирайте зручне взуття та рухайтесь не кваплячись. Без нагальної потреби взагалі не залишайте домівку. Краще негоду перечекати вдома.

Під час сильних поривів вітру виникає загроза падіння дерев, пошкоджень ліній електропередач та обривів електродротів, руйнування металоконструкцій, тому будьте уважними та обережними.

Рятувальники закликають відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”.