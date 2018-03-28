Всесвітній день театру відзначили в Олександрії (Фото)

Вчора, 27 березня, в Олександрійському районному будинку культури з нагоди відзначення Всесвітнього дня театру розпочався театральний фестиваль за назвою “ТеАрт”, який триватиме включно до 30 березня.

З вітальним словом до усіх присутніх, а завітали на відкриття фестивалю діти з Олександрійщини, звернулася директор Олександрійського РБК Юлія Єлсукова, побажавши малечі більше мріяти і вірити, що їх бажання обов’язково збудуться. Діти мали нагоду переглянути лялькову виставу “Казка про дівчинку Нечепурушку” у виконанні акторів-аматорів Олександрійського РБК.

По завершенні вистави аматорський колектив будинку культури отримав грамоти та подяки від відділу культури Олександрійської РДА.