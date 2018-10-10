Всі багатоповерхівки Олександрії готові до подачі тепла

Вчора, 9 жовтня, міськрада прозвітувала про готовність до зимового періоду. Повідомляє “Голос Громади” з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

А відтак, відомо, що усі котельні КП «Теплокомуненерго» підготовлені до подачі тепла. Міські теплопостачальні мережі заповнені водою. А це значить, що всі 503 багатоповерхівки 100% готові до опалювального сезону і мають відповідні паспорти. На сьогодні відбувається заповнення внутрішньобудинкових систем опалення. У випадку виникнення витоків, жителі можуть повідомити в аварійну службу за номерами телефонів: 7-07-01; (050) 59- 36- 082; (096) 93- 76- 607.

Також, всі заклади бюджетної сфери готові до прийому тепла. Проведена ревізія твердопаливних котелень та заготовлений необхідний запас дров. Перевірена наявність необхідної снігоочисної техніки.

До того ж, КП «Благоустрій» продовжує заготівлю посипкового матеріалу для боротьби з ожеледицею.