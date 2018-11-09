Встановлювати результати виборів в Попельнастівській ОТГ будуть представники восьми партій

Сьогодні, 9 листопада, Олександрійська районна виборча комісія сформувала Попельнастівську сільську виборчу комісію в складі 18 осіб.

Повідомляє Голос Громади на сайт на Соборній.

Зокрема, до комісії увійшли представники “БПП “Солідарність”, Народний Фронт, ВО Батьківщина, Радикальна партія Олега Ляшка, Самопоміч, УКРОП, Аграрна партія, Свобода.

Очолив комісію представник “БПП “Солідарність” Михайло Ковальчук, заступник – Наталія Кошовецька “Батьківщина”, та секретар – Алла Олійник від “Самопоміч”.

Зазначимо, що Попельнастівська сільська комісія здійснюватиме підготовку та встановлюватиме результати виборів до Попельнастівської сільської ради однойменної територіальної громади.

Додамо, що вибори в Попельнастівській громаді, згідно з постановою ЦВК відбудуться у неділю, 23 грудня.

Нагадаємо, що Попельнастівська ОТГ включає в себе колишні Долинську ,Травневу, Попельнастівську сільські ради, жителі яких на загальних зборах прийняли рішення про об’єднання в одну ОТГ.