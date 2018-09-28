Вся Україна в Олександрії

Події останніх років в Україні показали, що українці здатні ділитись, любити і допомагати ближньому. Таку ж ціль ставлять перед собою волонтери мандрівного табору «Будуємо Україну Разом», які вже майже тиждень допомагають жителям Олександрії покращити стан будинків, зробити ремонт та розмалювати стіни.

«На таборі є волонтери з усіх регіонів України, які приїхали власним прикладом показати, що можна міняти навколишнє середовище і для цього не потрібні мега зусилля. Тут ми працюємо на 4 об’єктах: школа, галерея мистецтв та 2 сім’ї. Ввечері готуємо культурну програму для волонтерів, де проводимо різні ігри та конкурси, щоб краще дізнатись один про одного та побудувати міцну команду. Також організовуємо заходи для місцевих: провели лекції про розвиток велосипедної інфраструктури в Україні, послухали історію успіху про молодіжний рух в Приютівській ОТГ, » – каже адміністраторка табору Віра.

Табір в Олександрії триває від 23 вересня і закінчиться 7 жовтня, за цей час волонтери допоможуть сім’ям утеплити будинки, провести воду в будинок, підготувати виставкову залу в Арт-галереї «VashART» та перетворити сіру стіну біля школи у витвір мистецтва.

