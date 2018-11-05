Введення в дію нових механізмів соціального забезпечення поліцейським та рятувальникам

З початку 2019 року Уряд планує ввести в дію нових механізмів соціального забезпечення працівникам НацПоліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт НацПоліції в Кіровоградській області.

Так, зарплата поліцейського та рятувальника зросте на 30% і з першого січня становитиме 9 тисяч гривень, а для поліцейського – 9,2 тисяч.

Також, з початком наступного року вводять в дію механізм компенсації за винайм житла. Відтак, якщо у вас не має власної квартири, то держава компенсує вам за винайм житла. При наявності сім’ї та дітей ця компенсація збільшиться.

До того ж, з наступного року вводиться безпрецедентний механізм фінансового лізингу. А це значить, що починаючи з другого року служби молодий поліцейський має право укладати договір іпотеки на двадцять років. В межах цього договору всі проценти по ньому сплачуватиме держава. В проміжку з двох до п’яти років держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні першої дитини держава одразу спише 5% від суми, другої – ще 5%.