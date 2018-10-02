В Олександрії Вячеславу Чебишеву вручили посвідчення про почесне звання

24

Згідно указом Президента України Петра Порошенка, напередодні Дня незалежності України, 23 серпня 2018 року Вячеславу Чебишеву було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» .

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія».

І сьогодні, з нагоди свята Дня тренера, заслуженому тренеру України, майстру спорту Вячеславу Чебишеву, у Кропивницькому,  голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко вручив посвідчення і знак про почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Читайте також:  «Олександрія» перемогла на виїзді «Олімпік»

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ