Вихідні і святкові дні в жовтні 2018 року

У олександрійців перший уїк-енд розпочинається з суботи 13 жовтня та по понеділок 15 жовтня включно. Додатковий вихідний з’явився в зв’язку зі святкуванням Дня захисника України. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кориспондент.

14 жовтня християнство відзначає також велике церковне свято – Покрову Пресвятої Богородиці.

У 2018 році 14 жовтня припадає на неділю, а значить вихідний день переноситься на понеділок.

7 жовтня 2018 року всі українські педагоги будуть відзначати професійне свято – День учителя. В Україні вшановують вчителів щорічно в першу неділю жовтня ось вже кілька десятків років поспіль.

У той же час, 5 жовтня, починаючи з 1966 року, у всьому світі святкують World Teachers ‘Day (Міжнародний день вчителя).

Отже, святковий період у вітчизняних педагогів триватиме з п’ятниці по неділю, хоча додаткових державних вихідних не передбачено.

Сучасне свято Хеллоуїн – святкують 31 жовтня напередодні Дня всіх святих. В 2018 році він випадає на будній день – середу.

Нагадуємо, що в останню неділю жовтня, 28 числа, українці можливо в останній раз переведуть годинник на годину назад в зв’язку з переходом на зимовий час.

Загалом, другий місяць осені розділений на 22 робочих дня, а вихідних, в тому числі святкових, налічується 9.