Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, міським головою Олександрпії Степаном Цапюком підписано розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2018 році». Відповідно до якого «з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу» поточного року установи, підприємства та організації не будуть працювати в такі дні:

1 січня – Новий рік (понеділок);

7 січня – Різдво Христове, православне (неділя);

8 березня – Міжнародний жіночий день (четвер);

8 квітня – Пасха (неділя);

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (вівторок);

9 травня – День Перемоги (середа);

27 травня – Трійця (неділя);

28 червня – День Конституції України (четвер);

24 серпня – День незалежності України (п’ятниця);

14 жовтня – День захисника України (неділя);

25 грудня – Різдво Христове, католицьке (вівторок).

Окрім цього, вихідним днем також визначено і п’ятницю, 9 березня. Таким чином, на вітання жінок у чоловіків буде чотири дні, з 8 по 11 березня. Та це не єдині додаткові «канікули» цього року, адже з 28 квітня по 1 травня припадає ще чотири дня вихідних.