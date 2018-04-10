Вихідними на Олександрійщині гасили пожежі в екосистемах

У святкові дні рятувальникам Олександрійщини довелося попрацювати. Так, 7 квітня рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія у с. Куколівка ліквідували загорання 500 м2 очерету. Таку інформацію оприлюднила прес-служба УДСНС в Кіровоградській області

Пожежу сухої рослинності тричі довелося ліквідовувати рятувальникам також і наступного дня – 700 м2 сухостою на вул. Кременчуцькій, 20 м2 – на вул. 6-го Грудня, 40 м2 – вздовж автошляху Олександрія-Петрове.

УДСНС звертається до громадян з проханням бути обачними, адже навіть спалювання минулорічної рослинності на власному обійсті може призвести до масштабних пожеж у екосистемі, що становить серйозну загрозу для здоров’я, життя та майна громадян. Крім того, спалюючи сухостій, людина завдає непоправної шкоди довкіллю, знищуючи мікросвіт, який існує на поверхні ґрунту.