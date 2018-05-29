Вихідними рятувальникам довелося гасити пожежу в Олександрії

27 травня в Олександрії трапилася пожежа. За повідомленням прес-служби УДСНС в Кіровоградській області, о 14:50 в смт Олександрійське (Димитрове) на вул. Калиновій загорілася покрівля господарчої споруди.

120 м2 покрівлі, 0,5 тонн вугілля та 3 м3 дров у ній рятувальникам вдалося загасити о 17:06.

Травмованих та загиблих, на щастя, немає. Причини пожежі встановлюють фахівці.

Окрім цього, рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Олександрія приборкали загорання 50 м2 сухої трави та гілля на відкритій території.