Вихідними рятувальникам довелося гасити пожежу в Олександрії

27 травня в Олександрії трапилася пожежа. За повідомленням прес-служби УДСНС в Кіровоградській області, о 14:50 в смт Олександрійське (Димитрове) на вул. Калиновій загорілася покрівля господарчої споруди.
120 м2 покрівлі, 0,5 тонн вугілля та 3 м3 дров у ній рятувальникам вдалося загасити о 17:06.
Травмованих та загиблих, на щастя, немає. Причини пожежі встановлюють фахівці.
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Окрім цього, рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Олександрія приборкали загорання 50 м2 сухої трави та гілля на відкритій території.