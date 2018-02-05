Вихідними рятувальники надавали допомогу олександрійським водіям

Вчора, 4 лютого, рятувальникам довелося надавати допомогу водіям автомобілів аби відбуксирувати їх на безпечну ділянку автошляху.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Так, о 15:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Верболозівській в Олександрії два легкових автомобілі потрапили на ускладнену ділянку автошляху та не в змозі продовжити рух самостійно.

Аби продовжити рух самостійно, рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія довелося відбуксирувати автомобілі на безпечну ділянку автошляху.