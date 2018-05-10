З вітальним словом до усіх учасників звернувся заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Безкровний.
Представити свої хореографічні таланти на фестиваль зібралося вісімнадцять колективів з Олександрії та Олександрійського району. За традицією, за кращі танцювальні композиції та постановки в сучасній (естрадній), народній та дитячій хореографії колективи отримали перехідні символи фестивалю, а саме – статуетки «Богині танцю Терпсіхори».
За виступами спостерігали та оцінювали танцюристів журі у складі: голова журі – хореограф, завідуюча відділом дозвілля та роботи з молоддю Знам’янського міського палацу культури, директор регіонального національного конкурсу міні-міс , міні-містер Кіровоградщини Вікторія Кравченко.
Члени журі: екс-артист Заслуженого ансамблю народного танцю «Ятрань» – Василь Гейко; хореограф, викладач вищого комунального закладу культури Наталія Баннік та секретар журі – Яна Богза.
Так, за результатами Гран-прі – перехідні статуетки богині танцю Терпсіхори отримали:
1.«Краща дитяча композиція» – Хореографічний колектив «Вікторія» ЦДЮТ при Користівській ЗОШ керівник Віта Швець
2.«Соло, дуети, тріо» – Солістка хореографічного колективу «Авантюрин» ЕППІНГЕР ІРИНА керівник Наталія Козинець
- «Народний (стилізований) танець» – Дитячий зразковий танцювальний колектив “Веселка” м. Знам’янка керівник Тетяна Часник
- «Сучасний (естрадний)танець»– Хореографічний колектив сучасного танцю «Sten Deep» сел. Олександрійське керівник Артем Завадський.
Народна дипломи І ступеню:
- танцювальний колектив «Топотушки» м. Знам’янка І кат.;
- дитячий зразковий танцювальний колектив “Веселка” м. Знам’янка ІІ кат.;
- хореографічний колектив «Авантюрин» РБК(старша група) IV кат.;
- хореографічний колектив «Авантюрин» РБК(середня група) мішана категорія;
- Хореографічний колектив «Вікторія» ЦДЮТ при Користівській ЗОШ мішана категорія.
Сучасна дипломи І ступеню:
- хореографічний колектив сучасного танцю «Невгамовні» група «Tik tak» сел. Нова Прага І кат.;
- колектив сучасного танцю «Vital Dance» сел. Олександрійське ІІ кат.;
- – Солістка хореографічного колективу «Авантюрин» МАЛІЦЬКА ЮЛІЯ ІІ кат.;
- – Соліст хореографічного колективу «Авантюрин» ШАПРАН МАКСИМ ІІ кат.;
- театр танцю «Street Ballet» м. Олександрія ІІІ кат.;
- хореографічний колектив «Авантюрин» РБК(старша група) IV кат.;
- хореографічний колектив «Авантюрин» РБК(середня група) мішана категорія;
- Хореографічний колектив «Вікторія» ЦДЮТ при Користівській ЗОШ мішана категорія.